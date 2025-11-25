Днепропетровщина — новый фронт. Как живет Павлоград

Практически полгода прошло с тех пор, как в список направлений, где идет война, добавилось Днепропетровское. Российская армия пересекла административную границу и пытается продвигаться. Села захвачены, люди вынуждены эвакуироваться. Как живет Днепропетровщина, которая еще недавно была тыловой — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Днепропетровщина нужна России для обмена территориями

Днепропетровщину, как новый фронт, «распечатали» в июне этого года. Российские медиа, поддерживающие так называемую «СВО», сразу же стали подавать эту новость, как большую победу. Ведь армии РФ удалось зайти в область, которая ранее не звучала в военных сводках. Админграницу россияне перешли, но за месяцы смогли захватить не более десяти сел на юго-востоке области. Часть из них сейчас в серой зоне. Военные аналитики говорят: стратегического задания прорваться как можно дальше и оккупировать всю Днепропетровскую область у армии РФ нет. У этой операции другие цели.

«Активизацию действий в Днепропетровской области следует рассматривать как тактику тысячи порезов, то есть отвлечение внимания от основных направлений российского наступления. Это Донецкая область, Покровское и Константиновское направления. Днепропетровское направление им нужно исключительно с политической точки зрения. Это создание прецедента так называемого обмена территорий», — комментирует военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Осенью 2022 года Россия аннексировала четыре украинские области в их административных границах. Это Донецкая, Запорожская, Луганская и Херсонская. Днепропетровская область в этот список не вошла, но, по мнению аналитиков, вгрызаясь в нее как можно дальше, РФ пытается показать возможные дальнейшие сценарии по расширению. Это элемент политического и военного давления на Украину, но достижение этой цели Москвы обходится Киеву дорого. Теперь армия РФ уничтожает и Днепропетровщину. Села, которые попадаются на пути российского солдата, стираются с лица земли. Оккупанты устанавливают триколоры на руинах. Практически вся Днепропетровщина уже под прицелом авиабомб и дронов, а люди, которые еще недавно жили в тылу, становятся вынужденными переселенцами.

«То, что они демонстрируют в Днепропетровской области — это комбинированные удары по объектам энергетики, газораспределительным станциям и главное, по железной дороге. Россияне создают условия, невыносимые для функционирования городов. Они фактически провоцируют массовые миграционные процессы вглубь Украины и в то же время наносят удары по железнодорожным депо, чтобы сделать эти процессы невозможными», — говорит Дмитрий Снегирев.

Пожар после обстрела, фото Днепропетровской ОВА

Сейчас принудительная эвакуация объявлена в 18 населенных пунктах Днепропетровщины. По данным на 31 октября, свои дома покинули уже около 24 тысяч человек. Как говорил «Новостям Донбасса» руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, заявки из Днепропетровской области сейчас на втором месте после Донецкой.

Погода и география не на стороне украинской армии

Линия фронта в Днепропетровской области растянулась уже примерно на 90 километров и проходит практически на стыке двух областей. На севере она начинается от села Молодецкое Донецкой области, где армия РФ практически пересекла административную границу. На юге у россиян наибольшие успехи — продвижение примерно на 25 километров до сел Вишневое и Егоровка. Захватчики пользуются погодой — туман усложняет работу украинских fpv-дронов.

«Осень в первую очередь ударила по Силам обороны. Сложные погодные условия сделали невозможным применение дронов, в чем у нас было серьезное преимущество. Использовать эту тактику в осенне-зимний период достаточно проблемно. А это основное, чем мы можем удерживать в том числе прорывы механизированных колонн. В Днепропетровской области погодные условия, аналогичные с Донецкой. Густой туман», — комментирует Дмитрий Снегирев.

Помимо этого, в Днепропетровской области география играет против Сил обороны. Днепропетровщина — это плоская равнина. Аналитики говорят: даже наличие хороших фортификаций не станет существенным преимуществом, когда армия РФ использует тактику комбинированных ударов с использованием авиации.

Павлоград после обстрела. Фото Днепропетровской ОВА

«Они фактически забрасывают позиции Сил обороны КАБами. До 200-300 КАБов в сутки на отдельных участках. Удержать оборонительные позиции, механизированные штурмы в степной местности, в условиях равнины проблемно. Негде спрятаться», — говорит Дмитрий Снегирев.

По информации некоторых источников, армия РФ продвинулась к селу Зеленый Гай и уже использует его как плацдарм для дальнейших действий в направлении Днепропетровщины. Совсем рядом с этим населенным пунктом проходит логическая трасса. Россияне попытаются ее перерезать. Поэтому гражданским советуют не затягивать с эвакуацией. Ведь театр боевых действий все интенсивнее развивается на относительно спокойной еще недавно Днепропетровщине.

Павлоград. Ракетно-дроновые удары почти каждый день

Павлоград в Днепропетровской области долгое время оставался первой точкой на пути от войны к иллюзии мирной жизни. Ранее роль принимающего города для переселенцев выполнял Покровск в Донецкой области. Еще полтора года назад там было спокойно — по меркам нынешней войны. Сейчас это самая горячая зона фронта. Покровск уничтожен. Относительный тыл сместился в Павлоград. Сюда бегут от оккупации, обстрелов и круглосуточной охоты дронов на людей.

Павлоград

За последний год Павлоград принял тысячи тех, кто эвакуировался уже не только из Донецкой, но и с окраины Днепропетровской области. По официальным данным это более 25 тысяч переселенцев. На самом деле их в разы больше, ведь часть не регистрируется. Летом количество переселенцев значительно увеличилось. Местный хаб буквально «трещал по швам», люди вынуждены были спать на улицах. Часть людей едут дальше, в другие регионы Украины, к родственникам и знакомым, но некоторые остаются здесь, пока еще в тыловом Павлограде.

«Остановились в Павлограде на заправке, познакомились с очень хорошим человеком, который помог нам здесь остаться, как-то прийти в себя, так и остались в Павлограде. Человек хороший попался, говорит, пойдемте к нам, у нас есть горячий борщ. Я стою, слезы градом катятся, не понимаешь, что в мире творится, а здесь человек такой добрый и зовет на борщ», — рассказывает переселенка родом из Счастья Луганской области Кристина Дмитренко.

Кристина Дмитренко

До полномасштабного вторжения Счастье было линией разграничения. Кристина вспоминает: обстрелы в их городе начались за несколько недель до 24 февраля 2022 года. Поэтому семья решила на некоторое время поехать в Северскодонецк.

«Мы выехали в гости и через два дня началось полномасштабное вторжение. Из Северскодонецка мы выезжали утром, куда ехали, даже не знали», — говорит Кристина.

Ни друзей, ни родственников в Павлограде у семьи из Счастья не было. Им пришлось практически начинать все с нуля. До полномасштабного вторжения семья Кристины занималась ремонтом бытовой техники. В Павлограде они открыли мастерскую и теперь строят жизнь заново. Семья арендует дом. У Кристины двое детей. Старший сын ходит в местный лицей, младшая дочь в детский сад.

Кристина с дочкой

Хотя безопасность в Павлограде тоже относительное понятие. Город примерно в 80 километрах от линии фронта. Павлоград регулярно звучит в сводках — ракетно-дроновые удары тут едва ли не каждый день. Кристина рассказывает, что приближение фронта — здесь тема №1 в каждой семье.

«Это нельзя не учитывать в дальнейшей жизни, но каких-то конкретных действий пока не предпринимаем. Снова куда-то переезжать и начинать все с нуля — это очень тяжело», — говорит Кристина.

В Павлограде все зависит от конфигураций на фронте

Но есть и переселенцы, которые уже сейчас строят планы, куда ехать дальше в случае приближения фронта. Среди таких Алексей из Северскодонецка. В Павлоград он приехал три года назад.

«За информацией постоянно следим. Я бы не сказал, что обострение сильно, но по ночам ощущается. Прилеты, взрывы. Я чутко сплю», — говорит Алексей.

Алексей из Северскодонецка

Если подразделения РФ будут иметь успех, Алексей, вероятно, отправится на запад Украины. Не только переселенцы, но и жители Павлограда тоже уже сейчас строят планы на случай самого худшего сценария. Кто-то верит, что продвижение россиян удастся остановить, но есть и те, кто настроен менее оптимистично.

«Думаю, как воды не будет и электроэнергии, то надо отсюда убегать. Только так. На запад. Украину не собираюсь покидать. Я считаю, что за границей мы никому не нужны», — делится своими мыслями житель Павлограда Сергей.

Тем не менее, с электрикой и водой в Павлограде уже перебои. Только если, например, в Киеве свет по графикам, в отдельных районах Павлограда недавно электричества не было больше суток. Россия целится как по промышленности, так и по гражданским.

Жители Павлограда в очереди за водой

В Павлограде много разрушений. В домах выбиты окна. Но в городе работают все службы. Ремонтные бригады как можно быстрее устраняют последствия российских ударов.

«Приближение линии фронта добавило много проблем и вопросов, которые возникают. Это проблемы с безопасностью, на которые нужно реагировать. Делаем все, чтобы обеспечить безопасность людей. Строим укрытия, бомбоубежища, но это длительная перспектива», — рассказывает городской глава Павлограда Анатолий Вершина.

Он называет ситуацию в городе штатной. Нештатной она становится из-за прилетов, а обстрелы происходят практически каждый день.

«Что зависит от городского совета, от его служб, мы всю помощь, всю работу выполняем и помогаем. Поэтому я бы характеризовал, что ситуация более или менее стабильна, но она полностью зависит от войны», — рассказывает Анатолий Вершина.

Павлоград живет, а информацию о скором приближении фронта Анатолий Вершина назвал слухами. По крайней мере, пока что. Далее все зависит от конфигураций на фронте, которые предсказать и спрогнозировать очень сложно. Сейчас Павлоград, как и большая часть Днепропетровщины это все еще тыл, который принимает тех, кто потерял свой дом и чьи жизни вырвала с корнем война.

При поддержке «Медиасети»