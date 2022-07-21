Російські війська випустили сім ракет по Миколаєву. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Близько 03:05, 21 липня, російські окупанти випустили по місту сім ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучення в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопровід та складське приміщення», — розповів Кім.



За його словами, рятувальні служби ліквідували всі загоряння, які виникли внаслідок обстрілу. Відомо про одного постраждалого.



Також, за інформацією голови ОВА, у Миколаївському районі 20 липня зафіксовано руйнування житлових будинків та господарських споруд внаслідок обстрілів. Горіли поля із зерновими та лісові насадження.



У Баштанському районі сьогодні близько 02:00 під обстріл потрапило Широке, загинув мирний житель.