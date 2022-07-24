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Мэр Славянска: Отопительного сезона в городе не будет

24 июля 2022, 22:36

Мэр Славянска: Отопительного сезона в городе не будет

Многоквартирный дом в Славянске, который был поврежден в результате обстрела. Фото: Новости Донбасса Многоквартирный дом в Славянске, который был поврежден в результате обстрела. Фото: Новости Донбасса

В Славянске на сегодняшний день нет воды и газа, а электричество подается с перебоями из-за близости высоковольтных линий к зоне боевых действий. Глава городской военной администрации Вадим Лях в разговоре с «Новостями Донбасса» спрогнозировал, что в таких условиях начать отопительный сезон с наступлением холодов не удастся.

«Мы же понимаем, что если минусовая температура будет, бак [с водой] замерзнет. Цистерну, которую мы подгоним и оставим на ночь, замерзнет. Вы будете отапливать свою квартиру — это если будет электроэнергия, но канализация замерзнет. Здесь нужно серьезно задумать, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет», — сказал Лях.



Глава военной администрации отметил, что, несмотря на близость к линии фронта, в городе продолжает работать больница. «Да, сложно оказывать медицинскую помощь — врачи разъехались. Но, тем не менее, помогают добровольцы из Киева. Хирургические операции первой необходимости и помощь раненым оказывается», — рассказал Лях.

Вместе с тем он подчеркнул, что жителям Славянска нужно эвакуироваться, потому что попытка захватить город со стороны российских войск будет. «Попытка атаки, массированного наступления все-равно будет. Предвестником этого будут большие обстрелы. Соответсвенно, большее количество жертв в этот период», — сказал глава военной администрации.

На данный момент, по словам Ляха, в Славянске остается порядка 22 тысяч человек, из которых около 3-4 тысяч — дети. «Эвакуация идет, но стимулом для увеличения количества желающих выехать являются разрывы снарядов, а не какие-то доводы», — подчеркнул он.

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