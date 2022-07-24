Мер Слов'янська: Опалювального сезону у місті не буде

Багатоквартирний будинок у Слов'янську, який було пошкоджено внаслідок обстрілу. Фото: Новини Донбасу

У Слов'янську на сьогоднішній день немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях у розмові з «Новинами Донбасу» спрогнозував, що за таких умов розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться.



«Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде», — сказав Лях.







Голова військової адміністрації зазначив, що, незважаючи на близькість до лінії фронту, у місті продовжує працювати лікарня. «Так, складно надавати медичну допомогу — лікарі роз’їхалися. Проте допомагають добровольці з Києва. Хірургічні операції першої необхідності та допомога пораненим надається», — розповів Лях.



Водночас він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, бо спроба захопити місто з боку російських військ буде. «Спроба атаки, масованого наступу все одно буде. Провісником цього будуть великі обстріли. Відповідно, більша кількість жертв у цей період», — сказав голова військової адміністрації.



На даний момент, за словами Ляха, у Слов’янську залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 3-4 тисяч діти. «Евакуація йде, але стимулом для збільшення кількості бажаючих виїхати є розриви снарядів, а не якісь доводи», — наголосив він.