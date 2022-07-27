Окупанти перекрили Антонівський міст у Херсоні. Він пошкоджений через нічну атаку

Антонівський міст через Дніпро в окупованому Херсоні зазнав пошкоджень сьогодні вночі, він перекритий. Про це повідомив призначений окупантами «заступник голови ВЦА» Херсонської області Кирило Стремоусов, передає російський ТАСС.



«По мосту є влучення, міст не зруйнований. Додалося ще дірок», — запевняє Стремоусов.



За його словами, на цей момент міст закрито для руху повністю.



Стремоусов також заявив, що пошкодження мосту — результат нічної атаки ЗСУ.



Також з'явилися кадри пошкодженого мосту:



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Раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що російська армія не зможе використовувати обстріляний 19 і 20 липня Антонівський міст в окупованому Херсоні для перевезення важких вантажів, фур, зокрема військової техніки, до його ремонту.



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