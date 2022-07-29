Суд изменил приговор российскому военному Шишимарину

Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, который признан виновным в убийстве мужчины в Сумской области. Вместо пожизненного заключения ему назначено 15 лет лишения свободы, передает «Общественное Новости».



Это первый российский солдат, осужденный за преступление против гражданского.



Апелляционную жалобу адвоката Виктора Овсянникова удовлетворили частично. Приговор суда от 23 мая 2022 года в отношении Вадима Шишимарина изменили и смягчили. Его можно обжаловать в течение трех месяцев.



Адвокат отметил, что в случае обмена Шишимарин может вернуться в Россию.



«Он хочет вернуться домой, и каждый раз меня об этом спрашивает. Конечно, 15 лет лучше пожизненного заключения. Но если будет обмен, то Вадим вернется домой», — сказал правозащитник.



В ходе судебного заседания 13 июля адвокат Шишимарина обжаловал приговор. Он согласился, что его подзащитный убил человека, но настаивал, что суд неверно квалифицировал действия российского солдата. На заседании адвокат просил суд оправдать Шишимарина по статье о нарушении законов и обычаев войны.

23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.