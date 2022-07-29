Суд змінив вирок російському військовому Шишимаріну

Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, якого визнано винним у вбивстві чоловіка на Сумщині. Замість довічного ув'язнення йому призначено 15 років позбавлення волі, повідомляє «Суспільне Новини».



Це перший російський солдат, який засуджений за злочин проти цивільного.



Апеляційну скаргу адвоката Віктора Овсяннікова задовольнили частково. Вирок суду від 23 травня 2022 року щодо Вадима Шишимаріна змінили та пом'якшили. Його можна оскаржити упродовж трьох місяців.



Адвокат зазначив, що у разі обміну Шишимарін може повернутися до Росії.



«Він хоче повернутися додому, і щоразу мене про це запитує. Звичайно, 15 років краще за довічне ув'язнення. Але якщо буде обмін, то Вадим повернеться додому», — сказав правозахисник.



Під час судового засідання 13 липня адвокат Шишимаріна оскаржив вирок. Він погодився, що його підзахисний убив людину, але наполягав на тому, що суд неправильно кваліфікував дії російського солдата. На засіданні адвокат просив суд виправдати Шишимаріна за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

23 травня Солом'янський райсуд Києва засудив 21-річного російського військового Вадима Шишимаріна до довічного позбавлення волі у справі про вбивство 62-річного мирного жителя Сумської області Олександра Шеліпова.