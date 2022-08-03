Окупанти обстрілюють Донецьку область: Загинули четверо людей, ще семеро поранені

Минулої доби, 2 серпня, на підконтрольній Україні частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ загинули четверо мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією Кириленка, четверо людей загинули в Красногорівці. Ще семеро мирних жителів поранено: в Авдіївці, Бахмуті, Мар'їнці, Соледарі та Нью-Йорку.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині зафіксовано загибель 675 осіб, 1745 поранені. При цьому статистика не враховує жертви у Маріуполі та Волновасі.

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