Оккупанты Херсонщины усилили фильтрационные процедуры

Количество сообщений об усилении фильтрационных процедур на Херсонщине стабильно растет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



Он отметил, что это связано с подготовкой ВСУ контрнаступления в регионе, потому оккупанты и «зачищают «тылы». Также Соболевский считает, что одной из причин усиления террора против мирного населения Херсонщины, связано с отсутствие видимых результатов «прокачки» населения перед проведением «референдума», по его оценке, «симпатиков русского мира не прибавляется».



«Так что террор - единственный инстумент окупантов для сдерживания протестных настроений. P.S. ВСУ насыпает оркам каждые сутки, и с каждым днем освобождение Херсонщины все ближе», - написал Соболевский.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, как можно покинуть оккупированную войсками РФ часть региона.