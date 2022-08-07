Понад 160 тисяч тонн зерна вирушили сьогодні з українських портів

07 серпня 2022, 10:10

Понад 160 тисяч тонн зерна вирушили сьогодні з українських портів

Другий караван із чотирьох кораблів із зерном вийшов із українських портів вранці 7 серпня. Про це повідомили у міністерстві оборони Туреччини.

«Судно Riva Wind, що перевозить 44 тисячі тонн кукурудзи, йде до Іскендеруна. Воно вийшло із українських портів. Кораблі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і перевірятимуться Спільним координаційним центром», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на судні Mustafa Necati перевозяться 6 тисяч тонн олії. Судно прямує до Італії. Корабель Star Helena перевозить 45 тисяч тонн соняшникового насіння і йде до Китаю. Корабель Glory перевозить 66 тисяч тонн кукурудзи та прямує до Стамбула.

Ця інформація підтверджується на ресурсі MarineTraffic, згідно з яким усі чотири судна вийшли з українських портів. Аналогічне повідомлення від Адміністрації морських портів України в Facebook.

«Щойно з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси. На борту 4 балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind майже 170 тис. тонн агропродукції», – повідомила Адміністрація.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про початок організації доставки до портів на півдні України зерна нового врожаю.

Україна хоче , щоб угода про безпечне судноплавство Чорним морем поширювалася не лише на зерно.

Україна, ООН, Туреччина та Росія підписали 22 липня угоду (Україна та РФ паралельно), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, які заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів «Одеса», «Чорноморськ», «Південний».

Перше судно із зерном у рамках угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня із 26 тисячами тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували у Стамбула 3 серпня. Судно вирушило після цього далі маршрутом.

5 серпня ще три судна з українською кукурудзою залишили українські порти. Цим караваном відновлено судноплавство із порту «Чорноморськ».

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