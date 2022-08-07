Понад 160 тисяч тонн зерна вирушили сьогодні з українських портів

Другий караван із чотирьох кораблів із зерном вийшов із українських портів вранці 7 серпня. Про це повідомили у міністерстві оборони Туреччини.



«Судно Riva Wind, що перевозить 44 тисячі тонн кукурудзи, йде до Іскендеруна. Воно вийшло із українських портів. Кораблі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і перевірятимуться Спільним координаційним центром», – йдеться у повідомленні.



Крім того, на судні Mustafa Necati перевозяться 6 тисяч тонн олії. Судно прямує до Італії. Корабель Star Helena перевозить 45 тисяч тонн соняшникового насіння і йде до Китаю. Корабель Glory перевозить 66 тисяч тонн кукурудзи та прямує до Стамбула.



Ця інформація підтверджується на ресурсі MarineTraffic, згідно з яким усі чотири судна вийшли з українських портів. Аналогічне повідомлення від Адміністрації морських портів України в Facebook.

«Щойно з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси. На борту 4 балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind майже 170 тис. тонн агропродукції», – повідомила Адміністрація.



Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про початок організації доставки до портів на півдні України зерна нового врожаю.



Україна хоче , щоб угода про безпечне судноплавство Чорним морем поширювалася не лише на зерно.