В Харьковской области разоблачили агента России в структуре СБУ

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы России. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России. Благодаря своему служебному положению передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города.



В спецслужбе также подозревают бывшего чиновника Харьковского горсовета.

«Он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, который сам вышел на него. В обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы России удалось захватить регион», - информируют в СБУ.



По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.



В украинской спецслужбе отмечают, что правоохранители задержали его после того, как он попросил представителя спецслужб России нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.



В настоящее время агент уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.