У Харківській області викрили агента Росії у структурі СБУ

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Росії. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



«За завданням ворога він влаштувався до української спецслужби невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Завдяки своєму службовому становищу передавав ворогові українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів та спецслужб», - йдеться у повідомленні.



За даними правоохоронців, окупанти використали цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використала для планування диверсій, а також масованих артилерійських та прицільних ракетних обстрілів зі стратегічних об'єктів міста.



У спецслужбі також підозрюють колишнього чиновника Харківської міськради.

«Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього та його сім'ї, якби Росії вдалося захопити регіон», - інформують у СБУ.



За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб.



В українській спецслужбі зазначають, що правоохоронці затримали його після того, як він попросив представника спецслужб Росії завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.



Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.