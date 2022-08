СМИ: Российский солдат рассказал о пытках за его отказ воевать против Украины

Один из российских солдат заявил о давлении и пытках за отказ воевать в Украине. Как пишет издание The Insider, его и других военных держали в подвале, избивали, угрожали прострелить колени, больше суток не давали пить и есть, не пускали в туалет, заставляя отправиться на фронт. В итоге он согласился поехать на передовую, где был ранен и потом смог вернуться в Россию. Теперь он намерен подать заявление о пытках в Следственный комитет РФ.



По словам военнослужащего, его и других привезли в Брянку, где с ними сначала говорил психолог, а потом — полковник по фамилии Нечипоренко. Тот предлагал им поехать на фронт либо в СИЗО.



В итоге 11 человек привезли «на подвал».



«Нас привезли в „Урале“, там были два человека с оружием, закрытый тент. Мы не видели, куда ехали, и надзиратели сидели. Приехали туда, высадились, нас построили и начали всё забирать — колющее, режущее. После этого спросили: „Есть ли у вас деньги? Вас тут кормить не будут, здесь сами все покупают“. Мы ответили: „Да, есть“, купили себе покушать. В итоге через два часа сказали: „Спускайтесь в подвал“, мы спустились, они закрыли все двери. Мы просидели на полу шесть часов в этом подвале. Стучались, а они внимания не обращали. Прошло шесть часов, нас вывели и сказали: „Собирайте вещи, поедете“. Вечером в непонятках нам говорят: „Садитесь, там вам все объяснят“. В итоге нас привезли в неизвестный лес в одиннадцать вечера. Мы спросили: „Куда мы приехали?“, нам сказали: „Это 57-я бригада“», — сообщил собеседник The Insider.



В лесу с ними снова поговорил замполит, и они снова отказались ехать на фронт, рассказал источник. После чего их опять погрузили в «Урал» и повезли в неизвестном направлении.



«Приехали, и нам сказали: „Будет полная ж..па сейчас с вами“. В итоге пять человек соглашаются [отправиться на фронт], а нас шестерых куда-то повезли недалеко от этого места в какой-то лесочек, по одному высадили с „Урала“, связали руки и заклеили глаза скотчем. Мы по одному вылезали с „Урала“, нас связывали, и потом мы обратно залезали. Так всех связали и повезли в какое-то непонятное место. Мы не видим куда, у нас глаза завязаны. Нас высадили, к стене поставили, шнурки сняли, ремни сняли, все личные вещи позабирали. В итоге посадили по три человека в комнатушки метр на метр, где мы просидели двадцать семь часов со связанными глазами и руками, ни воды, ни в туалет сходить, ничего. После этого нам развязали руки и глаза. Прошел примерно час, какие-то типы в масках заходят и говорят: „Поедете на передок или нет?“ У нас четверо соглашаются, нас двое осталось, мы не согласились и сказали, что не поедем. В итоге нас через десять минут вытащили обоих, начали бить и угрожали прострелить нам колени. После этого мы согласились», - рассказал неназванный собеседник издания.



По словам военного, били в основном по ногам и пояснице, чтобы не было заметно синяков. Избивавшие их люди были в балаклавах. «Их было трое, двое били, один заряжал пистолет. Потом он передернул затвор, приставил к колену, на что я говорю: „Мужики, завязывайте. Все, мы согласны“», — рассказал источник.



Вскоре после отправки на фронт собеседник The Insider попал в госпиталь с контузией, после чего оказался в России.



Ранее СМИ писали, что российских военных, которые отказались воевать в Украине, держат в заключении в Брянке Луганской области. Там их избивают и заставляют вернуться на фронт. В «спеццентре» содержали минимум 130 человек, людей увозили обратно на фронт и привозили новых «отказников». The Insider публиковал информацию о 17-ти из них.