ЗМІ: Російський солдат розповів про тортури за його відмову воювати проти України

11 серпня 2022, 00:00

ЗМІ: Російський солдат розповів про тортури за його відмову воювати проти України

Один із російських солдатів заявив про тиск і катування за відмову воювати в Україні. Як пише видання The Insider, його та інших військових тримали у підвалі, били, погрожували прострелити коліна, більше доби не давали пити та їсти, не пускали до туалету, змушуючи вирушити на фронт. В результаті він погодився поїхати на передову, де був поранений і потім зміг повернутися до Росії. Тепер він має намір подати заяву про тортури до Слідчого комітету РФ.

За словами військовослужбовця, його та інших привезли до Брянки, де з ними спочатку говорив психолог, а потім полковник на прізвище Нечипоренко. Той пропонував їм поїхати на фронт чи СІЗО.

У результаті 11 людей привезли «на підвал».

«Нас привезли в „Уралі“, там були дві особи зі зброєю, закритий тент. Ми не бачили, куди їхали, і наглядачі сиділи. Приїхали туди, висадилися, нас збудували і почали все забирати — колюче, ріжуче. Після цього спитали: „Чи є у вас гроші? Вас тут годувати не будуть, тут самі все купують. Ми відповіли: „Так, є“, купили собі поїсти. У результаті через дві години сказали: „Спускайтесь у підвал“, ми спустилися, вони зачинили всі двері. Ми сиділи на підлозі шість годин у цьому підвалі. Стукали, а вони уваги не звертали. Минуло шість годин, нас вивели і сказали: „Збирайте речі, поїдете“. Увечері в непонятках нам кажуть: „Сідайте, там вам усе пояснять“. В результаті нас привезли до невідомого лісу об одинадцятій вечора. Ми запитали: „Куди ми приїхали?“ нам сказали: „Це 57-а бригада“», — повідомив співрозмовник The Insider.

У лісі з ними знову поговорив замполіт, і вони знову відмовилися їхати на фронт, розповіло джерело. Після чого їх знову завантажили до «Уралу» і повезли у невідомому напрямку.

«Приїхали, і нам сказали: „Буде повна д..па зараз із вами“. У результаті п'ятеро людей погоджуються [вирушити на фронт], а нас шістьох кудись повезли недалеко від цього місця в якийсь лісочок, по одному висадили з Уралу, зв'язали руки і заклеїли очі скотчем. Ми по одному вилазили з „Уралу“, нас пов'язували, і потім ми назад залазили. Так усіх зв'язали та повезли до якогось незрозумілого місця. Ми не бачимо кудись, у нас очі зав'язані. Нас висадили, до стіни поставили, шнурки зняли, ремені зняли, всі особисті речі забрали. У результаті посадили по троє людей у кімнатки метр на метр, де ми просиділи двадцять сім годин із зв'язаними очима і руками, ні води, ні в туалет сходити, нічого. Після цього нам розв'язали руки та очі. Минула приблизно година, якісь типи в масках заходять і кажуть: „Поїдете на передок чи ні?“. У нас четверо погоджуються, нас двоє залишилося, ми не погодились і сказали, що не поїдемо. У результаті нас через десять хвилин витягли обох, почали бити та погрожували прострілити нам коліна. Після цього ми погодились», - каже неназваний солдат. 

За словами військового, били в основному по ногах та попереку, щоб не було помітно синців. Люди, що їх били, були в балаклавах.

«Їх було троє, двоє били, один заряджав пістолет. Потім він пересмикнув затвор, приставив до коліна, на що я говорю: „Мужики, зав'язуйте. Усі ми згодні“», — розповів він.

Незабаром після відправлення на фронт співрозмовник The Insider потрапив до шпиталю з контузією, після чого опинився у Росії.

Раніше ЗМІ писали, що російських військових, які відмовилися воювати в Україні, тримають ув'язнення у Брянці Луганської області. Там їх побивають і змушують повернутися на фронт. У «спеццентрі» містили щонайменше 130 осіб, людей відвозили назад на фронт та привозили нових «відмовників». The Insider публікував інформацію про 17 з них.

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