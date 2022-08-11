В Донецке ликвидировали утечку аммиака на пивзаводе, есть жертва и пострадавшие

В оккупированном Донецке во время масштабного пожара на пивоваренном заводе в Калининском районе погиб один человек. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



В «ДНР» уверяют, что на территории Донецкого пивоваренного завода в результате попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака.



«В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и двое пострадали», — заявили в «СЦКК».



Также сообщается, что на территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 квадратных метров.



По состоянию на 01:00 утечку аммиака удалось прекратить. Сегодня утром ликвидация пожара продолжается. Группировка «ДНР» уверяет, что горит склад готовой продукции.



Ранее сообщалось, что в Донецке — масштабный пожар на пивзаводе, произошла утечка аммиака.