У Донецьку ліквідували витік аміаку на пивзаводі, є жертва та постраждалі

В окупованому Донецьку під час масштабної пожежі на пивоварному заводі в Калінінському районі загинула одна людина. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



У «ДНР» запевняють, що на території Донецького пивоварного заводу внаслідок влучення вибухонебезпечного предмета сталася розгерметизація місткості та зафіксований витік аміаку.



«У момент події на території заводу перебувало 32 особи. За попередньою інформацією, одна людина загинула та двоє постраждали», — заявили в «СЦКК».



Також повідомляється, що на території заводу зафіксовано горіння пластикової тари та піддонів на площі 600 квадратних метрів.



Станом на 01:00 витік аміаку вдалося припинити. Сьогодні вранці ліквідація пожежі продовжується. Угруповання «ДНР» запевняє, що горить склад готової продукції.



Раніше повідомлялося, що в Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку.