В Херсонской области уничтожен российский склад боеприпасов - ОК «Юг»

Украинские военные за минувшую ночь уничтожили склад боеприпасов РФ в Херсонской области. Об этом заявила руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



«За эту ночь у нас достижение - еще один склад боеприпасов около поселка Веселое. Еще дополнительно уничтожены 11 рашистов», - сказала Гуменюк.



По ее словам, российские оккупанты подтягивают резервы и силы, но пока что в их действиях не наблюдается готовность к атакам.



«В то же время мы имеем возможность уничтожать их опорные пункты. Их тактика действий остается все такой же коварной - они используют ракетно-артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов для того, чтобы обеспечивать максимальное психологическое давление», - отметила Гуменюк.



Также она рассказала, что этой ночью оккупанты пытались атаковать портовую структуру Николаева, снова обстреляны Никополь, Марганец.