У Херсонській області знищено російський склад боєприпасів – ОК «Південь»

Українські військові минулої ночі знищили склад боєприпасів РФ у Херсонській області. Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.



«За цю ніч у нас досягнення – ще один склад боєприпасів біля селища Веселе. Ще додатково знищено 11 рашистів», - сказала Гуменюк.



За її словами, російські окупанти підтягують резерви та сили, але поки що у їхніх діях не спостерігається готовність до атак.



«Водночас ми маємо можливість знищувати їхні опорні пункти. Їхня тактика дій залишається такою ж підступною - вони використовують ракетно-артилерійські обстріли мирних населених пунктів для того, щоб забезпечувати максимальний психологічний тиск», - зазначила Гуменюк.



Також вона розповіла, що цієї ночі окупанти намагалися атакувати портову структуру Миколаєва, знову обстріляно Нікополь, Марганець.