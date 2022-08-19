Угроза ударов на День независимости, переговоры Зеленского с Эрдоганом. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Пять десятков гражданских зданий разрушено в Донецкой области. Самая горячая точка в Авдеевке и Северске.

В ВСУ сообщают о готовящемся массовом обстреле Украины на День независимости. Россия везет 28 вагонов боеприпасов к границам.

Россия готова к переговорам с Украиной, сообщают турецкие СМИ. Но у Украины свои условия для старта переговоров.

В оккупированной Амвросиевке горит склад боеприпасов боевиков «ДНР», а в Светлодарске люди погибли от обстрела стоя в очереди за водой.

В Харькове Россия обстреляла жилой дом. Два десятка человек погибли, разбор завалов продолжается.

Врачей, работающих в захваченных городах Украины, не будут обвинять в коллаборационизме.