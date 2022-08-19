Загроза ударів у День незалежності, переговори Зеленського з Ердоганом. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

П'ять десятків цивільних будівель зруйновано на Донеччині. Найгарячіша точка в Авдіївці та Сіверську.

У ЗСУ повідомляють про масовий обстріл України, що готується на День незалежності. Росія везе 28 вагонів боєприпасів до кордонів

Росія готова до переговорів із Україною, повідомляють турецькі ЗМІ. Але Україна має свої умови для старту переговорів.

В окупованій Амвросіївці горить склад боєприпасів бойовиків «ДНР», а у Світлодарську люди загинули від обстрілу, стоячи в черзі за водою.

У Харкові Росія обстріляла житловий будинок Два десятки людей загинули, розбір завалів триває.

Лікарів, які працюють у захоплених містах України, не звинувачуватимуть у колабораціонізмі.