Загроза ударів у День незалежності, переговори Зеленського з Ердоганом. Головне за день ►

19 серпня 2022, 00:10

Загроза ударів у День незалежності, переговори Зеленського з Ердоганом. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • П'ять десятків цивільних будівель зруйновано на Донеччині. Найгарячіша точка в Авдіївці та Сіверську.
  • У ЗСУ повідомляють про масовий обстріл України, що готується на День незалежності. Росія везе 28 вагонів боєприпасів до кордонів
  • Росія готова до переговорів із Україною, повідомляють турецькі ЗМІ. Але Україна має свої умови для старту переговорів.
  • В окупованій Амвросіївці горить склад боєприпасів бойовиків «ДНР», а у Світлодарську люди загинули від обстрілу, стоячи в черзі за водою.
  • У Харкові Росія обстріляла житловий будинок Два десятки людей загинули, розбір завалів триває.
  • Лікарів, які працюють у захоплених містах України, не звинувачуватимуть у колабораціонізмі.

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