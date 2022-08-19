Загроза ударів у День незалежності, переговори Зеленського з Ердоганом. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- П'ять десятків цивільних будівель зруйновано на Донеччині. Найгарячіша точка в Авдіївці та Сіверську.
- У ЗСУ повідомляють про масовий обстріл України, що готується на День незалежності. Росія везе 28 вагонів боєприпасів до кордонів
- Росія готова до переговорів із Україною, повідомляють турецькі ЗМІ. Але Україна має свої умови для старту переговорів.
- В окупованій Амвросіївці горить склад боєприпасів бойовиків «ДНР», а у Світлодарську люди загинули від обстрілу, стоячи в черзі за водою.
- У Харкові Росія обстріляла житловий будинок Два десятки людей загинули, розбір завалів триває.
- Лікарів, які працюють у захоплених містах України, не звинувачуватимуть у колабораціонізмі.