Окупанти зносять розбомблені будинки у Маріуполі

Окупанти почали зносити розбомблені будинки маріупольців, а в уцілілі заселяти будівельників із Росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



«Маріуполь. Знесення будинків на вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується. Людям, які жили в цих будинках, окупанти пропонують обіцянки замість житла. Водночас російських будівельників почали розміщувати в квартирах, що вціліли, за сприяння колаборантів — голів ОСББ. Типова поведінка окупантів — українцям брехливу надію, своїм — майно українців. Нічого нового. Просто фашистська Росія», — написав Андрющенко.