Окупанти зносять розбомблені будинки у Маріуполі

21 серпня 2022, 13:33

Окупанти зносять розбомблені будинки у Маріуполі

Окупанти почали зносити розбомблені будинки маріупольців, а в уцілілі заселяти будівельників із Росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Маріуполь. Знесення будинків на вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується. Людям, які жили в цих будинках, окупанти пропонують обіцянки замість житла. Водночас російських будівельників почали розміщувати в квартирах, що вціліли, за сприяння колаборантів голів ОСББ. Типова поведінка окупантів — українцям брехливу надію, своїм майно українців. Нічого нового. Просто фашистська Росія», написав Андрющенко.

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