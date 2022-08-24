Будет другой адвокат: Главу донецкой тюрьмы «Изоляция» судят в Киеве

Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать дело бывшего руководителя незаконной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Дениса Куликовского. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Отмечается, что досудебное расследование продолжалось почти год. Обвинительный акт в отношении Куликовского был передан в суд. Ему инкриминируют пять статей Уголовного кодекса Украины: 149 (торговля людьми), 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 2 (совершение преступления группой лиц).



Куликовский находится в СИЗО с ноября прошлого года, когда был задержан в Киеве.



На подготовительном заседании 16 августа суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей до 14 октября без права внесения залога. Просьба Виктора Овсянникова, адвоката подозреваемого, о домашнем аресте для подзащитного была отклонена.



В то же время суд поддержал предложение адвоката о закрытом слушании дела из-за того, что некоторые материалы «могут касаться личной жизни людей».



Следующее заседание суда запланировано на 26 августа. На нем не будут заслушивать показания потерпевших. Овсянников больше не будет защищать Куликовского.



«Я приостанавливаю адвокатское свидетельство, ведь сейчас не имею физически возможности оказывать правовую помощь из-за того, что прохожу военную службу. Закон не запрещает совмещать, но не хватает времени. Поэтому на следующем заседании я буду подавать ходатайство об освобождении меня от исполнения обязанностей. Будет другой адвокат, которому я передам все материалы», — пояснил он.



Назначение нового защитника, по словам Овсянникова, должно состояться быстро, но само слушание дела может затянуться на год-два, потому что есть много потерпевших и свидетелей. В настоящее время по делу потерпевшими считаются более 20 человек.



В то же время Овсянников считает, что примерно половина статей, инкриминируемых Куликовскому, не имеют к нему отношения. Но линию защиты будет выстраивать следующий адвокат. Сам же Овсянников утверждает, что из-за того, что его подзащитным является Куликовский, он постоянно получает угрозы. Адвокат подчеркнул, что право на защиту имеют все.



«Быть адвокатом "Палыча" мне предложил государственный Центр бесплатной правовой помощи, с которым у меня контракт. Для меня интересно было с точки зрения юриспруденции разбираться в этом деле», — объяснил он.



Также не рассчитывает на скорейшее рассмотрение дела правозащитная организация Truth Hounds, которая помогает расследованию. В организации сказали, что нужно быть готовым к тому, что «приговор будет не завтра и не через год», при этом «конечно, речь не идет о десятилетиях».



Также нельзя предположить, каким именно будет решение суда. Правозащитники отметили, что вероятность оправдания «Палыча» низкая. Если же его признают виновным по всем пяти статьям, то максимальный срок наказания — пожизненное заключение.



В целом, считают в организации, дело Куликовского для Украины — это экзамен, который покажет способность страны привлечь к ответственности главных военных преступников. Если удастся доказать вину Куликовского, то это будет дополнительным аргументом в обвинениях других лиц, причастных к преступлениям в «Изоляции».



В прошлом году Национальная полиция Украины установила 45 человек, причастных к пыткам в «Изоляции», но их может быть больше, сообщили в Truth Hounds.

Денис Куликовский, известный как «Палыч», — уроженец Донецкой области. Работал в украинской пенитенциарной службе, а с началом военного конфликта на Донбассе присоединился к группировке «ДНР». До февраля 2018 года руководил незаконной тюрьмой, расположенной в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Там, по свидетельствам бывших заключенных, систематически проводятся пытки, убийства и иные военные преступления. Факты жестокого обращения с людьми фиксировали в мониторинговой миссии ООН по правам человека. В отчете за июль 2021 года есть информация и о Куликовском.



СБУ задержала «Палыча» в ноябре 2021 года, и его взяли под стражу. «Палыч» заявил тогда, что проживал в Киеве с 2019 года.