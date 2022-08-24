Буде інший адвокат: Голову донецької в'язниці «Ізоляція» судять у Києві

Шевченківський райсуд Києва розпочав розгляд справи колишнього керівника незаконної в'язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського. Про це повідомляє Deutsche Welle.



Зазначається, що досудове розслідування тривало майже рік. Обвинувальний акт щодо Куликовського було передано до суду. Йому інкримінують п'ять статей Кримінального кодексу України: 149 (торгівля людьми), 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації), 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань), 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 28 (вчинення злочину групою осіб).



Куликовський перебуває у СІЗО з листопада минулого року, коли його затримали в Києві.



На підготовчому засіданні 16 серпня суд продовжив підозрюваному утримання під вартою до 14 жовтня без права внесення застави. Прохання Віктора Овсяннікова, адвоката підозрюваного, про домашній арешт для підзахисного було відхилено.



Водночас суд підтримав пропозицію адвоката про закрите слухання справи через те, що деякі матеріали «можуть стосуватися особистого життя людей».



Наступне засідання суду заплановане на 26 серпня. На ньому не заслухуватимуть свідчення потерпілих, оскільки Овсянніков більше не захищатиме Куликовського.



«Я зупиняю адвокатське свідоцтво, адже зараз не маю фізичної можливості надавати правову допомогу через те, що проходжу військову службу. Закон не забороняє поєднувати, але не вистачає часу. Тому на наступному засіданні я подаватиму клопотання про звільнення мене від виконання обов'язків. Буде інший адвокат, якому я передам усі матеріали», — пояснив він.



Призначення нового захисника, за словами Овсяннікова, має відбутися швидко, але саме слухання справи може затягтися на рік-два, бо є багато потерпілих та свідків. Наразі у справі потерпілими вважаються понад 20 осіб.



Водночас Овсянніков вважає, що приблизно половина статей, які інкримінуються Куликовському, не мають до нього відношення. Але лінію захисту вибудовуватиме наступний адвокат. А сам Овсянніков стверджує, що через те, що його підзахисним є Куликовський, він постійно отримує погрози. Адвокат наголосив, що право на захист мають усі.



«Бути адвокатом Палича мені запропонував державний Центр безплатної правової допомоги, з яким у мене контракт. Для мене цікаво було з погляду юриспруденції розбиратись у цій справі», — пояснив він.



Також не розраховує на якнайшвидший розгляд справи правозахисна організація Truth Hounds, яка допомагає розслідуванню. В організації сказали, що потрібно бути готовим до того, що «вирок буде не завтра та не через рік», причому «звичайно, не йдеться про десятиліття».



Також не можна уявити, яким саме буде рішення суду. Правозахисники зазначили, що ймовірність виправдання «Палича» низька. Якщо ж його визнають винним за всіма п'ятьма статтями, то максимальний термін покарання — довічне ув'язнення.



Загалом, вважають в організації, справа Куликовського для України — це іспит, який покаже здатність країни притягнути до відповідальності головних воєнних злочинців. Якщо вдасться довести провину Куликовського, це буде додатковим аргументом у звинуваченнях інших осіб, причетних до злочинів в «Ізоляції».



Минулого року Національна поліція України встановила 45 осіб, причетних до тортур в «Ізоляції», але їх може бути більше, повідомили у Truth Hounds.

Денис Куликовський, відомий як «Палич», є уродженцем Донецької області. Працював в українській пенітенціарній службі, а з початком воєнного конфлікту на Донбасі приєднався до угрупування «ДНР». До лютого 2018 року керував незаконною в'язницею, розташованою у будівлі колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. Там, за свідченнями колишніх ув'язнених, систематично проводяться тортури, вбивства та інші воєнні злочини. Факти жорстокого поводження з людьми фіксували у моніторинговій місії ООН з прав людини. У звіті за липень 2021 року є інформація про Куликовського.



СБУ затримала «Палича» у листопаді 2021 року, і його взяли під варту. «Палич» заявив тоді, що мешкав у Києві з 2019 року.