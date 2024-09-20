В сети показали уничтожение в Новогродовке российского «танка-мангала» с помощью дрона

Бойцы 68-ой Отдельной егерской бригады опубликовали видео ликвидация российского «танка-мангала» Т-80БВ возле Новогродовки на Кураховском направлении в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреливают дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области.
Эту информацию «Новостям Донбасса» на условиях анонимности подтвердил источник в украинском органе, связанном с управлением водными ресурсами.
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