У полиции Луганской области — новый руководитель

Заместитель главы Национальной полиции — начальник Департамента кадрового обеспечения Сергей Кобец представил личному составу полиции Луганщины нового главу Главного управления области. Им назначен полковник полиции Руслан Сербин.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Луганской области.

До того как возглавить полицию Луганской области Сербин работал проректором и исполнял обязанности ректора Львовского государственного университета внутренних дел. Прежде работал заместителем начальника ГУНП в Донецкой области.

Имеет степень доктора юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины.

Сергей Кобец также поблагодарил за службу бывшего начальника ГУНП области Олега Григорова, отметив хорошо отлаженную работу полиции Луганщины.