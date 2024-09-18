Главное за день: Удар по арсеналу в Торопце. Армия РФ продвинулась в Украинске

Общество



В Покровской громаде остается около 25 тысяч жителей, в самом Покровске - 16 тысяч человек, среди них — 177 детей. В городе отсутствует газо- и водоснабжение, в некоторых районах и электроснабжение. Из-за этого под большим вопросом начало отопительного сезона.



В Мирноградской громаде еще проживает 1990 жителей. Продолжается принудительная эвакуация населения, по учетным данным из 2409 детей в том числе 1837 в возрасте от 7 до 17 лет, все эвакуированы.



В Харьковской области продолжается ликвидация шести лесных пожаров, которые возникли с 15 по 18 сентября. Общая площадь более 460 га, а также горит 33,5 га сухого травяного настила. В Изюмском районе из-за быстрого распространения лесного пожара эвакуируют жителей трех улиц села Андреевка. Ситуацию усугубляет то, что в лесах осталось много взрывоопасных предметов после оккупации.



Спасатели четвертые сутки тушат масштабный лесной пожар под Лиманом. Из-за сильных порывов ветра и длительной засухи огонь быстро распространился на 550 гектар. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, войска России продвинулись в городе Украинск и поселке Гродовка в Донецкой области. Также россияне продвинулись вблизи села Стельмаховка на Луганщине.



Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе, один человек погиб, еще один ранен. Также в результате обстрела повреждено админздание.



На Херсонщине из-за атак российской армии один человек погиб и шестеро получили ранения.



Российские военные в ночь на 18 сентября обстреляли Запорожскую область. Два человека погибли, пятеро — ранены, повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект.



Ночью в Торопце Тверской области РФ в результате атаки дронов загорелся склад боеприпасов. На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.



Издание Baza пишет, что по предварительным данным в результате взрывов пострадало около 20 человек. Почти у всех осколочные ранения. Из города эвакуированы 7500 человек.



Мониторинговые сервисы зафиксировали слабое землетрясение в Торопце Тверской области России после атаки на склад боеприпасов. По данным Volcanodiscovery, в 3:56 утра по Москве в Торопце было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8 баллов. После этого было еще 7 слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8 баллов.



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