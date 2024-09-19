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Главное за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по гериатрическому пансионату в Сумах

19 сентября 2024, 23:28

Главное за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по гериатрическому пансионату в Сумах

Политика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они сделали ряд заявлений о «сотрудничестве».  Лукашенко описал происходящее не как поддержку группировки «ДНР», а как сотрудничество Минска с Донецком.

Общество

По прогнозам экспертов, которых опросила Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

Верховная Рада переименовала Северодонецк и еще более 300 населенных пунктов.

На оккупированной территории Луганской области ввели концепцию под названием «Луганский характер». В ее рамках детей будут посвящать в «сентябрята», «пионеры» и «труженики» согласно возрастам.

В оккупированном Мариуполе разместили беженцев из Курской области РФ, где наступают Силы обороны Украины. В частности, оккупанты используют так называемое «бесхозное» жилье для размещения беженцев.

Детям на оккупированной территории Донецкой области разрешили не посещать школы, а обучаться онлайн. В этом году из 587 школ оккупированной территории Донецкой области 474 работают очно. То есть 113 остаются на дистанционном обучении. Пока не перешли на обычный режим работы школы Горловки, Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

За сутки на оккупированной территории Донецкой области выгорело более 85 гектаров сухостоя. Самые крупные возгорания зафиксированы в Торезе, Старобешевском и Амвросиевском районах. Так, в Торезе сгорели 17 жилых домов и около 80 сельскохозяйственных построек.

Боевые действия

По данным аналитиков DeepState, российская армия продвинулась в городе Зализное Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле города Украинск на Донетчине, сел Песчаное Харьковской области и Марфополь на Запорожье.

В результате обстрела 8 сентября из-за значительных повреждений энергетических объектов невозможно возобновить электроснабжение северной части города Покровск Донецкой области. Также в результате боевых действий полностью обесточен город Родинское. Восстановительные работы запланированы на текущие сутки.  

Ночью 19 сентября войска России нанесли удар по городу Лиман Донецкой области. Повреждены четыре многоквартирных дома и газопровод.

Один человек погиб и не менее девяти получили ранения вследствие удара российских оккупантов по гериатрическому пансионату в Сумах.

В группировке «ДНР» заявили, что пять мирных жителей оккупированных городов Донецкой области ранены в четверг, 19 сентября. Повреждены линия электропередач и один автомобиль.

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22:24
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21:49
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