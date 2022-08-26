Де були «прильоти» на Донеччині, розповів Кириленко

Цієї ночі найбільшу активність російська армія виявляла в обстрілах громад Бахмутського та Краматорського районів. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, у Сіверську вночі були «прильоти», пошкоджено чотири будинки. В один із них було пряме влучення. У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка.



«Гучно пройшла ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ», — зазначив Кириленко.



Також, за його словами, у Краматорському районі росіяни обстріляли два навчальні заклади: хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу у Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено п'ять житлових будинків.



У Костянтинівській громаді, зазначив очільник області, від обстрілу почалася пожежа: вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще шість поранено.

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