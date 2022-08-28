У Криму пролунала серія вибухів

Сьогодні в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.



Як повідомляється, вибухи було чутно в районі мису Фіолент, Козачої бухти.

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що знову спрацювала система ППО.



«У Севастополі знову відпрацювала система ППО. За попередніми даними, збили БПЛА над морем в районі Мису Херсонес. Ситуація повністю під контролем», — написав він у Telegram.



Вдень вибухи було чути в районі Алупки.



«В Алупці (Крим) було чути вибухи. Очевидці також повідомляють про пожежу в лісосмузі в районі Сімеїзу», — пише канал «НП Севастополь».



Пізніше кримське МНС заявило, що в районі Сімеїзу сталося «займання лісової підстилки».