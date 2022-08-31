Эвакуация из Донецкой области: За сутки выехали более 400 человек

За минувши сутки из Донецкой области выехали 425 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«Личным составом Главного управления во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 350 людям, из них 58 детей и 13 человек с ограниченными физическими возможностями», - говорится в сообщении.



Отмечается, что также в течение прошедших суток спасателями из зоны активных боевых действий в Бахмутском районе эвакуировано три человека.



Кроме того, спасателями перевезено с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда 54 человека, из них 7 детей.