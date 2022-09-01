В Славянске повреждено около 600 домов — мэр города

В Славянске повреждено около 600 домов. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр города Вадим Лях.

«В Славянске в результате обстрелов повреждено около 600 домов, а всего в городе 615 многоэтажек и до 20 тысяч частных зданий», - сказал он.

Также Лях сообщил, что в Славянске остаётся порядка 1500 школьников из 10,5 тыс зарегистрированных и все они начнут новый учебный год дистанционно.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что войска России за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса.