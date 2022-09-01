У Слов'янську пошкоджено близько 600 будинків — мер міста

У Слов'янську пошкоджено близько 600 будинків. Про це в ефірі телемарафону заявив мер міста Вадим Лях.

«У Слов'янську внаслідок обстрілів пошкоджено близько 600 будинків, а всього у місті 615 багатоповерхівок та до 20 тисяч приватних будівель», - сказав він.

Також Лях повідомив, що у Слов'янську залишається близько 1500 школярів із 10,5 тис зареєстрованих і всі вони розпочнуть новий навчальний рік дистанційно.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів Донбасу.