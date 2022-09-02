В Кремле отреагировали на роспуск украинской делегации в ТКГ

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе Борис Грызлов прокомментировал роспуск украинской делегации. Грызлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своим решением распустить украинскую делегацию ТКГ «фактически поставил крест» на возможности решить войну путем переговоров.



Заявление Грызлова приводит посольство России в Беларуси, которое он возглавляет.



«Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии», – заявил он.



Грызлов заявил, что РФ будет договариваться с Украиной, «когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции"».



Как сообщалось, Владимир Зеленский упразднил указы о создании делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.

2 декабря 2021 года Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год — до 31 декабря 2022 года.



Закон был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие закона ежегодно продлевается.



Часто этот закон называют «об особом статусе Донбасса». Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе.