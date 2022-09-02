У Кремлі відреагували на розпуск української делегації у ТКГ

02 вересня 2022, 21:19

У Кремлі відреагували на розпуск української делегації у ТКГ

Представник Росії у Тристоронній контактній групі із мирного врегулювання на Донбасі Борис Гризлов прокоментував розпуск української делегації. Гризлов заявив, що президент України Володимир Зеленський своїм рішенням розпустити українську делегацію ТКГ «фактично поставив хрест» на можливості вирішити війну шляхом переговорів.

Заяву Гризлова наводить посольство Росії у Білорусі, яке він очолює.

«Своєю заявою та указом Зеленський фактично поставив хрест не лише на переговорному процесі, а й на не до кінця закритому вікні можливостей для вирішення конфлікту за столом переговорів, надавши перевагу війні, а не дипломатії», – заявив він.

Гризлов заявив, що РФ домовлятиметься з Україною, «коли будуть створені всі необхідні для цього умови, коли буде досягнуто мети "спеціальної військової операції"».

Як повідомлялося, Володимир Зеленський скасував укази щодо створення делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

2 грудня 2021 року Верховна Рада продовжила дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» ще на один рік – до 31 грудня 2022 року.

Закон було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року на 3 роки. З 2017 року дія закону щороку продовжується.

Часто цей закон називають «про особливий статус Донбасу». Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".

«Формула Штайнмайєра» має на увазі , що окремі райони Донецької та Луганської областей тимчасово отримають "особливий статус" самоврядування на період проведення місцевих виборів. Якщо ОБСЄ визнає вибори демократичними, то закон про «особливий статус» діятиме на постійній основі.

Ще за темою

Інше
Тристороння контактна група

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:24
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
22:07
У Донецьку обстрілом пошкоджено супермаркет, загинув підліток (доповнено)
20:15
У центрі Донецька під час обстрілу загинули двоє людей, одна – поранена
19:28
Центр Донецька потрапив під обстріл
18:47
У Макіївці під час обстрілу загинули два рятувальники «ДНР»
17:43
У Донецьку працює ППО, через обстріл знеструмлено частину міста
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
16:44
Опубліковані фото зруйнованого армією РФ Маріупольського краєзнавчого музею
16:20
В окупованій частині Харківщини видають автономери російського зразка
15:26
Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді
15:14
За поширення «освітніх стандартів» РФ в окупації передбачено санкції
13:40
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
12:54
У Луганській ОВА повідомили про вибух в окупованій військами РФ Кремінній
12:31
«ДНР»: Чоловік підірвався на міні «Пелюстка» у Петрівському районі Донецька
Всі новини
23:24
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
22:47
Росія зупинила «Північний потік», заявивши про поломку турбіни
22:07
У Донецьку обстрілом пошкоджено супермаркет, загинув підліток (доповнено)
21:19
У Кремлі відреагували на розпуск української делегації у ТКГ
20:15
У центрі Донецька під час обстрілу загинули двоє людей, одна – поранена
19:28
Центр Донецька потрапив під обстріл
18:47
У Макіївці під час обстрілу загинули два рятувальники «ДНР»
17:43
У Донецьку працює ППО, через обстріл знеструмлено частину міста
17:32
Новий план Кремля щодо затягування війни: всі подробиці ►
17:25
Країни G7 затвердили обмеження ціни на російську нафту
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
16:44
Опубліковані фото зруйнованого армією РФ Маріупольського краєзнавчого музею
16:20
В окупованій частині Харківщини видають автономери російського зразка
16:02
У Харківській ОВА показали зруйнований окупантами СК «Локомотив»
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
02 вересня, 23:24
Новий план Кремля щодо затягування війни: всі подробиці ►
02 вересня, 17:32
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
02 вересня, 13:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти