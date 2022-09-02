У Кремлі відреагували на розпуск української делегації у ТКГ

Представник Росії у Тристоронній контактній групі із мирного врегулювання на Донбасі Борис Гризлов прокоментував розпуск української делегації. Гризлов заявив, що президент України Володимир Зеленський своїм рішенням розпустити українську делегацію ТКГ «фактично поставив хрест» на можливості вирішити війну шляхом переговорів.



Заяву Гризлова наводить посольство Росії у Білорусі, яке він очолює.



«Своєю заявою та указом Зеленський фактично поставив хрест не лише на переговорному процесі, а й на не до кінця закритому вікні можливостей для вирішення конфлікту за столом переговорів, надавши перевагу війні, а не дипломатії», – заявив він.



Гризлов заявив, що РФ домовлятиметься з Україною, «коли будуть створені всі необхідні для цього умови, коли буде досягнуто мети "спеціальної військової операції"».



Як повідомлялося, Володимир Зеленський скасував укази щодо створення делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

2 грудня 2021 року Верховна Рада продовжила дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» ще на один рік – до 31 грудня 2022 року.



Закон було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року на 3 роки. З 2017 року дія закону щороку продовжується.



Часто цей закон називають «про особливий статус Донбасу». Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".



«Формула Штайнмайєра» має на увазі , що окремі райони Донецької та Луганської областей тимчасово отримають "особливий статус" самоврядування на період проведення місцевих виборів. Якщо ОБСЄ визнає вибори демократичними, то закон про «особливий статус» діятиме на постійній основі.