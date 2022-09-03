Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, обстріляли Авдіївку

Донецька область. Фото: ОВА

Вночі російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську. Також зафіксовано обстріл по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У Краматорську ракета влучила у продовольче підприємство, поранено одну людину. Ще одне влучення — у підприємство легкої промисловості. Там почалася пожежа. У Слов'янську росіяни влучили у два підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяг збитків встановлюємо. Також пошкоджено сім будинків у Билбасівці», — перелічив Кириленко.



За даними ОВА, у Курахівській громаді під обстріл потрапили Курахове та Вовчанка, пошкоджено базу відпочинку та будинок.



«Гучно пройшла ніч у Сіверську. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюємо. У Соледарі росіяни пошкодили дитсадок. Також приватний будинок у Роздолівці. У Званівці поранено одну людину. Над ранок стався артобстріл Авдіївки», — повідомив Кириленко.

Нагадаємо, за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули троє мирних жителів. Ще троє людей отримали поранення.



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