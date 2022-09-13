В колонії Оленівки окупанти покращили умови для українських військовополонених — ГУР МОУ

У колонії Оленівки на Донеччині покращили побутові умови для полонених. Про це журналістам "Суспільного" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.



Зазначається, що найімовірніше це сталося напередодні візиту місії ООН, якій може відбутися найближчим часом.

«Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може відбутись. Це дуже добре, і ми сподіваємось, що її робота буде об'єктивною», - сказав Юсов журналістам.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки 48 загиблих та 73 поранених українських військовополонених у Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.



3 серпня, нагадаємо, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш у ході прес-конференції заявив про намір запустити місію, яка візьметься за встановлення фактів трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.