«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории «суд» рассматривает «уголовное дело» в отношении сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Об этом сообщает «МГБ ЛНР».



«Верховным судом ЛНР начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЛНР из числа персонала ОБСЕ, который в апреле текущего года был задержан МГБ ЛНР по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Шабанов якобы передавал «сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб».



Также в «ЛНР» сообщили, что в апреле «МГБ ЛНР» задержало двоих сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ.

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.



Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.



На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.



Издание Politico выяснило, что ОБСЕ не провела эвакуацию своих сотрудников из числа граждан Украины. По данным СМИ, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей были задержаны по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ.