«ЛНР» «судить» співробітника ОБСЄ

15 вересня 2022, 12:27

«ЛНР» «судить» співробітника ОБСЄ

На підконтрольній угрупуванню «ЛНР» території «суд» розглядає «кримінальну справу» стосовно співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова. Про це повідомляє «МДБ ЛНР».

«Верховним судом ЛНР розпочато розгляд кримінальної справи стосовно жителя ЛНР з-поміж персоналу ОБСЄ, який у квітні поточного року був затриманий МДБ ЛНР за підозрою у скоєнні державної зради», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шабанов нібито передавав «відомості закритого характеру у військовій сфері представникам іноземних спецслужб».

Також у «ЛНР» повідомили, що у квітні «МДБ ЛНР» затримало двох співробітників луганської команди СММ ОБСЄ.

СММ ОБСЄ повністю призупинила роботу в Україні після початку повномасштабної війни 24 лютого, яку веде Росія.

Угруповання «ДНР» відкрило «кримінальну справу» проти кількох співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито передавали Україні інформацію про «війська» та «державні установи ДНР». 8 квітня стало відомо, що «ДНР» затримала співробітника місії ОБСЄ, місцевого жителя, за звинуваченням у «суперечності» мандату місії.

Наступного дня «ДНР» визнала «неправомірною» діяльність СММ ОБСЄ та зобов’язала її представників залишити територію до кінця квітня.

Видання Politico з'ясувало, що ОБСЄ не провела евакуацію своїх співробітників з-поміж громадян України. За даними ЗМІ, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ.

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