Армия РФ «Градами» обстреляла Никополь и Марганец, есть погибшие

Российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты ударили из «Градов» и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу, обстреляли города 30 снарядами.

«В Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Трое из них спасатели достали из-под завалов», - написал Резниченко, отметив, что российские снаряды 8 домов повредили, а один – разрушили. Из-за обстрела без света остались 2200 семей.

В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов. На месте обстрелов, как сообщил Резниченко, работают спасатели и полиция.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российская армия убила семерых мирных жителей региона.