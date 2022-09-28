Федоров рассказал, сколько жителей Запорожской области «голосовали» на «референдуме»

На территории Запорожской области, захваченной российскими войсками, в так называемом «референдуме» приняли участие 0,5% жителей. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.



«Сегодня уже можем говорить о детальных цифрах. Потому как вчера благодаря провалу фейковой пропаганды РФ нам стали известны реальные цифры, сколько жителей приняли участие в «референдуме» и сегодня уже есть четкие цифры. Это 0,5% от общей численности тех, кто мог бы проголосовать в Запорожской области», - заявил он.



Федоров отметил, что жители захваченных войсками РФ территорий Запорожской области таким образом показали свое сопротивление планам РФ и нежелание сотрудничать с оккупантами. К тому же Федоров заявил, что никто не захотел принимать участие в «референдуме» РФ, потому как люди понимают неизбежность деоккупации региона Вооруженными силами Украины.

Ранее о том, как проходил так называемый «референдум» на Донбассе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.