Федоров розповів, скільки мешканців Запорізької області «голосували» на «референдумі»

На території Запорізької області, захопленої російськими військами, у так званому референдумі взяли участь 0,5% жителів. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.



«Сьогодні вже можемо говорити про детальні цифри. Тому що вчора, завдяки провалу фейкової пропаганди РФ, нам стали відомі дійсні цифри, скільки мешканців прийняли участь у «референдумі» і сьогодні вже є чіткі цифри. Це 0,5% від загальної чисельності тих, хто мав би проголосувати в Запорізькій області», - заявив він.



Федоров зазначив, що мешканці захоплених військами РФ територій Запорізької області таким чином показали свій опір планам РФ та небажання співпрацювати з окупантами. До того ж Федоров заявив, що ніхто не схотів брати участь у «референдумі» РФ, бо люди розуміють неминучість деокупації регіону Збройними силами України.

Раніше про те, як проходив так званий «референдум» на Донбасі, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.