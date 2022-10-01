ЗСУ вдарили по 17 районах скупчення російської військової техніки — Генштаб

01 жовтня 2022, 19:56

ЗСУ вдарили по 17 районах скупчення російської військової техніки — Генштаб

За добу авіація українських Сил оборони завдала ударів по 17 районах скупчення військової техніки та озброєння російських окупантів. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Повідомляється, що протягом доби окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Крім того, для завдання ударів по об'єктах інфраструктури противник задіяв БПЛА.

«Від ворожих ударів постраждали понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса», — йдеться у зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках окупанти вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку — в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;
  • на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Даріївка, Закотне, Роздолівка, Веселе та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку — в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юріївка, Майорськ та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку — в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне;
  • На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли райони шістнадцяти населених пунктів. Серед них — Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали районів понад двадцяти п'яти населених пунктів, поряд з лінією зіткнення.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

«Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удару. Підтверджено враження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА. Ракетні війська та артилерія вразили 4 командні пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також до зони враження потрапили 2 склади з боєприпасами», — повідомили у Генштабі ЗСУ.

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