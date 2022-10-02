РФ намерена дать российское гражданство всем жителям аннексированных территорий Украины

Люди, проживающие на аннексированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, автоматически получат российское гражданство. Об этом сообщается в постановлениях Конституционного суда РФ по этим территориям, опубликованным на портале правовой информации РФ.



Отмечается, что соответствующая норма регулируется статьей 5 договоров о вступлении в состав Российской Федерации. Там указано, что лица, постоянно проживающие на этих территориях, признаются российскими гражданами. Исключение составляют люди, которые в течение месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся гражданство либо остаться лицом без оного.



В постановлениях КС также сказано, что «ДНР» и «ЛНР» сохранят статус «республик» в составе России.



Ранее сообщалось, что Конституционный суд России одобрил пакет документов о принятии в состав Российской Федерации четырех регионов Украины. В их число входят: «ДНР», «ЛНР», Херсонская и Запорожская области.