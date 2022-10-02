РФ має намір дати російське громадянство всім жителям анексованих територій України

Люди, які проживають на анексованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, автоматично отримають російське громадянство. Про це повідомляється в ухвалах Конституційного суду РФ щодо цих територій, опублікованих на порталі правової інформації РФ.



Наголошується, що відповідна норма регулюється статтею 5 договорів про вступ до складу Російської Федерації. Там зазначено, що особи, які постійно проживають на цих територіях, визнаються російськими громадянами. Виняток становлять люди, які протягом місяця зголосяться зберегти наявне громадянство або залишитися особою без нього.



У ухвалах КС також сказано, що «ДНР» і «ЛНР» збережуть статус «республік» у складі Росії.



Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Росії схвалив пакет документів про прийняття до складу Російської Федерації чотирьох регіонів України. До них входять: «ДНР», «ЛНР», Херсонська та Запорізька області.