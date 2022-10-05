СМИ: Разведка США не исключает, что смерть Дугиной заказал кто-то из украинской власти

Американские спецслужбы не исключают, что убийство дочери российского политтехнолога Александра Дугина Дарьи было результатом тайной операции, проведенной кем-то из представителей украинской власти. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собеседников в американской разведке.



Чиновники в США утверждают, что они ничего не знали о подготовке такой операции, а если бы и знали, то обязательно отговорили бы организаторов от нее.



Издание напоминает, что в украинской власти отрицают свою причастность к убийству Дугиной.



В США предполагают, что за ликвидацией Дугиной может стоять какая-то отдельная часть украинской власти, которая провела операцию втайне от соратников.



Кроме того, в Пентагоне нарекают, что Украина не всегда делится с США своими планами касательно войны против России.



Издание пишет, что некоторые американские чиновники считают, что на самом деле целью украинских властей было убийство не Дугиной, а ее отца, который ведет активную антиукраинскую деятельность. Исполнители, которые взорвали авто с Дугиной, думали, что она будет сидеть в машине вместе с отцом.