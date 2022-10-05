ЗМІ: Розвідка США не виключає, що смерть Дугіної замовив хтось із української влади

Американські спецслужби не виключають, що вбивство дочки російського політтехнолога Олександра Дугіна Дар'ї було результатом таємної операції, проведеної кимось із представників української влади. Про це пише The New York Times із посиланням на співрозмовників у американській розвідці.



Чиновники в США стверджують, що вони нічого не знали про підготовку такої операції, а якби й знали, то обов'язково відмовили б організаторів від неї.



Видання нагадує, що в українській владі заперечують свою причетність до вбивства Дугіної.



У США припускають, що за ліквідацією Дугіної може стояти якась окрема частина української влади, яка провела операцію потай від соратників.



Крім того, у Пентагоні нарікають, що Україна не завжди ділиться зі США своїми планами щодо війни проти Росії.



Видання пише, що деякі американські чиновники вважають, що насправді метою української влади було вбивство не Дугіної, а її батька, який веде активну антиукраїнську діяльність. Виконавці, які підірвали авто з Дугіною, думали, що вона сидітиме в машині разом із батьком.