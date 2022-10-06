Якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю, потрібен превентивний удар - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що НАТО та все міжнародне співтовариство мають переглянути порядок реагування на можливе застосування Росією ядерної зброї. Про це він заявив під час онлайн-спілкування в австралійському Інституті Лоуї.



«Що має робити НАТО? Виключати можливість застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде. А не навпаки — чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!"» — сказав Зеленський.



У відповідь речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заява Зеленського про превентивний удар по Росії означає заклик до початку світової війни, передає «РИА Новости».



За його словами, у разі конфлікту наслідки будуть «жахливими та непередбачуваними».



Прес-секретар президента зазначив, що на висловлювання президента України мають звернути увагу усі країни, особливо США, Великобританія та члени Євросоюзу. Він наголосив, що ці слова не можна залишати без реакції світової спільноти.



«З огляду на той факт, що Вашингтон та Лондон фактично керують діяльністю Києва, вони несуть відповідальність за слова Зеленського», — наголосив Пєсков.



Крім того, в Міноборони Білорусі заявили, що регіональне угруповання військ Білорусі та РФ готове до розгортання та виконання завдань із збройного захисту «союзної держави».