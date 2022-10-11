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На Донетчине сегодня погиб житель поселка Опытное от обстрела

11 октября 2022, 11:32

На Донетчине сегодня погиб житель поселка Опытное от обстрела

В Донецкой области в результате обстрела сегодня погиб житель поселка Опытное. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«Ночь на большей части фронта прошла относительно спокойно. В Константиновской общине россияне обстреляли Предтечино — попали в фермерское хозяйство, без пострадавших. На Донецком направлении были одиночные прилеты по Авдеевке — без жертв. На Горловском направлении были обстрелы в Бахмутской, Торецкой и Светлодарской громадах. В Бахмуте и Опытном поврежден по одному дому, в Опытном погиб 1 человек. В Щербиновке повреждена школа — информации о пострадавших не было. Постоянно продолжаются обстрелы станции Майорск», — рассказал он.

При этом Кириленко отметил, что на Лисичанском направлении «было громко» в Северске, поскольку «были прилеты по городу и окрестностям». Информация о пострадавших и объемах разрушений, по его словам, уточняется.

Кроме того, он проинформировал и о том, что в освобожденном Святогорске восстановлена мобильная связь и мобильный интернет 4G, а также планируется запуск пекарни.

Шесть мирных жителей погибли и 8 ранены в результате обстрелов Донецкой области за минувшие сутки со стороны российских сил, сообщила ОВА.

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