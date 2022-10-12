Вранці армія РФ обстріляла артилерією об'єкти інфраструктури Сумської області

Сьогодні вранці російська армія двічі з артилерії обстріляла об'єкти інфраструктури на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



«Сьогодні на 7 ранку в області без електропостачання лишалися 247 споживачів. Але наразі маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території рф по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії», - написав він.

Також Живицький зазначив, що графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх із технічного погляду.

Раніше в компанії «Енергоатом» повідомили, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена через обстріл російськими військами підстанції «Дніпровська» на Дніпропетровщині.