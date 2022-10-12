Над Білгородом знову спрацювала ППО

12 жовтня 2022, 18:22

Над Білгородом знову спрацювала ППО

У Білгороді (прикордонне місто РФ) спрацювала система протиповітряної оборони (ППО) вдень, 12 жовтня. Про це пишуть паблики у Telegram.

Білгородська влада поки не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, що 10 жовтня Україна зазнала масованої ракетної атаки російської армії. Противник б'є об'єктами енергетичної інфраструктури, у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом.

11 жовтня у Шебекіно Білгородської області спалахнула підстанція — губернатор В'ячеслав Гладков звинуватив у цьому ЗСУ. 15 вересня на митному терміналі в селі Нехотіївка у Білгородській області РФ сталася пожежа . У ніч із 2 на 3 липня у російському Білгороді сталося кілька вибухів.

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